Keerulisse seisu sattunud Juventuse peatreener: meil puudus rünnakul otsustavus ja agressiivsus

«Seda on keeruline seletada, aga esimesel poolajal liigutasime palli liiga aeglaselt ja ühtegi liikumist ei toimunud. Loomulikult üritasid vastaseid meid pressida, palli kätte saada ja väravaid lüüa,» lausus Sarri pärast mängu Itaalia meediale. «Meil puudus rünnakul otsustavus ja agressiivsus, 15 minutit polnud seda ka kaitses. Lisaks oli meil värava-olukorras ebaõnne, sest De Ligt oli väljas.»

Sarri sõnul mängis Juventus teisel poolajal paremini. «Teine poolaeg oli parem, aga ausalt öeldes pole selline esitus Meistrite liigas piisav. Tähtis on palli kiire liigutamine. See on elementaarne ja jätkame selle kallal töötamist. Varem või hiljem saavad mängijad sellest aru,» rääkis itaallasest juhendaja.