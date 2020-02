Subaru võimalik naasmine WRC-sarja sai tagasilöögi

Rallihuvilistele on teada, et FIA soovib WRC-sarjas näha rohkem autotootjaid, kuid praeguse seisuga tundub, et muutusi ei toimu ja 2022. aastal osalevad ainult kolm meeskonda – Hyundai, Toyota ja M-Sport Ford. Toyota pealik Tommi Mäkinen on öelnud, et meeskond on jäänud ajahätta uue võistlusauto ehitamisega.