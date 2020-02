HC Tallinn liitub Soome liigaga? Klubi eestvedaja: paneme plaani paika ja teeme ametliku ettepaneku

«Helsinki IFK, teiste SM-liiga klubide ning ka Soome Käsipalliliidu meelest on idee suurepärane, kui saaksime oma liigasse nii HC Tallinna ning miks mitte ka teise tugeva Põhja-Eesti klubi HC Kehra. Enamik SM-liiga võistkondi on kõik kas Helsingis baseeruvad või kuni tunnise bussisõidu kaugusel sadamast. Vaid Turu võistkond jääb kaugemale,» lisas Leppänen.

Lepa sõnul on Soome SM-liiga on teinud viimaste aastate jooksul tugeva sammu edasi nii taseme kui publikuhuvi seisukohalt. «Liiga tugevust näitab asjaolu, et lisaks Euroopa Meistrite liiga alagrupiturniiril osalevale Riihimäki Cocksile on sel hooajal vähemalt seniste tulemuste põhjal esikoha nimel valmis võitlema ka Helsinki Dicken ja Karjaa BK-46.»