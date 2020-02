EAL-i juhatuse liige mainekale ralliportaalile: küsisime õiglast hinda, ma ei mõista siiani, miks Rally Estonia ära jääb

Tunnustanud ajakirjanik David Evans küsis kommentaari nii Rally Estonia korraldajalt Urmo Aavalt kui ka Eesti Autospordi Liidu (EAL) juhatuse liikmelt Jaanis Kaalult. Nagu juba selgeks saanud, siis lähevad meeste mõtted vägagi risti.

Aava rõhutab, et neil oli EAL-i kehtiv leping 2023. aastani ning nemad täitsid kõiki punkte õigesti. Alaliit aga tõstis ootamatult hinnakirja, ralli korraldamine läinuks võrreldes mullusega 5000% kallimaks. Sealt kogu tüli hargnema hakkaski.

Tõsi, EAL-i liige Oleg Gross käis välja, et tasub Rally Estonia korraldamiseks vajamineva 100 000 eurot ise. Sellega jäi ärimees aga lootusetult hiljaks. «Kuulsime sellest umbes tund enne pressikonverentsi. Niimoodi pole eriti aus käituda. Tunnen suurt pettumust. Väga kahju,» sõnas Aava.

Kaal usub, et alaliit ei teinud midagi valesti. «Kui aus olla, siis olen praegu liiga šokeeritud. Ma ei usu, et olukord on nii must-valge,» teatas ta.

«Mina ja teised liidu liikmed usume, et uus hinnakiri on aus. See raha läheks meie spordiala arengusse. Teised võistluste korraldajad leppisid uuendustega ning nemad ei saa riigilt toetust.»

Kaal on väga üllatunud, et Aava ja teised Grossi toetuse järel ikkagi otsustasid võistluse ära jätta: «Ta oli valmis kogu raha ära maksma. Ma ei mõista siiani, miks nad otsustasid Rally Estonia ära jätta.»