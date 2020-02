Vigastuses paranev Magnus Kirt saab juba oda visata: iseasi, kas need meetrid veel odaviset tähendavad

«Liigun vaikselt paremuse poole. Oda olen käes hoidnud. Iseasi, kas need visked ja meetrid veel odaviset tähendavad, aga vaikselt sinnapoole liigun,» ütles Kirt Postimehele.

Lõuna-Aafrikas on ta laagerdanud sageli, viimane tsükkel kestis kaks nädalat. Doha MM-i hõbeda mees kinnitas, et kõik läks plaanipäraselt ning seatud eesmärgid said täidetud.

Märtsi alguses möödub vigastada saamisest viis kuud. Samm-sammult edasi liikuv Kirt konkreetseid lubadusi ja daatumeid välja käia ei julge.

«Kindlalt pole päevi paika pannud. Mõni asi on läinud oodatust kiiremini, teised jällegi aeglasemalt. Progressi on väga raske ette ennustada. Väga oluline on jälgida enesetunnet. Lisaks tuleb pidevalt lihaseid ja liigeseid hooldada,» arutles odaviskaja.

«Eks ole näha, kuhu kevadeks välja jõuame. Väga halb oleks öelda välja midagi, mida võib-olla pole võimalik täita. Pigem ei hakka ennustama. Ei taha ka ära sõnuda. Asjad liiguvad praegu täitsa normaalsel tempol ja viisil.»

Kirt sülitas kolm korda üle vasaku õla ning kinnitas, et märkimisväärseid tagasilööke pole olnud. «Olgu siis suuremad või väiksemad sammu, aga need on alati olnud paremuse poole,» rõõmustas odaviskaja.

Vigastuse algfaasis pidi Kirt üldfüüsilise ettevalmistusega ettevaatlik ja leidlik olema. Teatud lihaste töös hoidmiseks tuli otsida uusi harjutusi, päris kõike teha ei saanud. Viimasel ajal on ta aga traumaeelsesse rütmi tagasi saamas.

«Viimased poolteist kuud olen saanud teha üsna tavapärast trenni. Mõnel harjutusel olen jõudnud varasemate raskuste juurde, osadel üpris lähedale. Enam ei koosne jõutrenn ainult taastusravi harjutustest, need jäävad pigem trenni lõppu,» selgitas Kirt.