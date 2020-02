Björgen astus Johaugi kaitseks välja: teised suusatajad peaksid rohkem treenima hakkama

Läinud nädalavahetusel lõppenud Ski Touril oli Johaugi edu lähima konkurendi Heidi Wengi ees kolm minutit ja 40 sekundit. 2018. aastal karjääri lõpetanud Marit Björgeni sõnul on Johaugi ülevõim tingitud lihtsalt paremast treenitusest.

«Teised suusatajad peaksid teda jälgima ja tundma huvi, mida teeb ta teisiti. Usun, et ta treenib näiteks 200-300 tundi rohkem kui ükski teine naissuusataja. Need on aastatepikkuse raske töö viljad. Teised suusatajad peavad samale tasemele tõusemiseks tegema lihtsalt paremat tööd,» tõdes endine tippsuusataja.

Naiste murdmaasuusatamist viimased aastad domineerinud Johaugi on asutud juba süüdistama ka murdmaasuusatamise hävitamiseks. Johaug pidas hiljuti vajalikuks teemat ka ise kommenteerida. «Tunnen, et pean ennast kaitsma. Räägitakse, et distantsid on liiga pikad. Siis on vale, kui etapp lõppeb mäe otsas. Nüüd on ka allamäge lõppevad sprindid halvad. Leian, et ma olen lihtsalt teinud kõva tööd, et saada paremini hakkama ka lühikestel sõitudel ja lihtsamatel rajaprofiilidel,» selgitas Johaug enda ülemvõimu.