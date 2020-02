Suusaekspert: Therese Johaug saab endiselt dopingust abi

Roponeni sõnul pole tal midagi selle vastu, et Johaug saab praegu võistelda. Spetsialisti arvamusele, et viikingite järeltulija organism pole dopingust puhastunud, pole aga ühtegi teaduslikku tõestust, ütles meditsiiniekspert Pekka Rauhala Iltalehtile.

Ehkki tippsport on Roponeni hinnangul viimase 10-15 aastaga muutunud dopingust puhtamaks, arvab ta siiski, et patustajaid peaks rangemalt karistama.

Soomlane lisas, et tema jaoks on Johaugi ülevõim midagi ennenägematut. Ei Marit Björgen ega Justyna Kowalczyk suutnud konkurente niimoodi vaos hoida.

Roponeni arvates on Johaugi suurimaks trumbiks vastupidavus ning tavapärasest oluliselt suurem võime tarbida hapnikku. Küll usub meie põhjanaaber, et suusamaailmas on kaks naist, kes võiksid kümnekordse maailmameistri kukutada - rootslanna Frida Karlsson ja norralanna Ingvild Flugstad Östberg.