Olümpiakohast unistavad Eesti rühmvõimlejad alustasid kodust etappi kuuenda kohaga

Kokku osalevad Miss Valentine´i rühmkava võistlusel kaheksa riigi naiskonnad. Paljudele neist on tähtsad kontinendi meistrivõistlused veel ees, nimelt selguvad mai lõpuks kõik Tokyo olümpiamängudele sõitjad. Unistus olümpiakohast elab edasi ka Eesti neidudes, kelle ridades on mitu võimlejat kahe hooaja vahel vahetunud.

«Meie tänavune kava on tehniliselt palju raskem, kui oli eelmise aasta oma,» rääkis Eesti koondise liige Laurabell Kabrits. «Uue koosseisuga teeme trenni alates detsembri lõpust. Kuigi oleme saanud kenasti harjutada, tulid täna pallikavas sisse tõsised vead, nii et kahjuks ei läinud nii, nagu planeerisime,» ütles Kabrits. Ta lisas, et vigade põhjus on teada ning pühapäevases finaalis soovivad nad näidata palju edukamat katset. Eesti naiskonda kuuluvad lisaks 20-aastasele Kabritsale 17-aastased Carmely Reiska ja Arina Okamantšuk ning 16-aastased Alina Vesselova ja Evelin Naptal.