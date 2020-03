Hooaja esimese liigakaotuse saanud Klopp: me polnud piisavalt head

«Nad tegid täpselt seda, mida tahtsid teha. Meie ei teinud. Selline on jalgpall ja peame tulemusega leppima. See pole lihtne, kuid see on tõestus, et me polnud piisavalt head. Kõik mängud on alati väga keerulised,» rääkis Liverpooli sakslasest peatreener Klopp pärast mängu Inglismaa meediale.