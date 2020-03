Mootorrattal olulise muudatuse teinud Soomer saavutas karjääri parima koha

See oli 22-aastase võidusõitja jaoks, kes on varem kahel etapil sõitnud välja seitsmenda koha, seni parim tulemus Supersport-sarjas. Ta startis 12. kohalt.

«See on esimene kord, kui ma Austraalias lõpetan,» ütles Soomer, kes kahel varasemal aastal Phillip Islandil katkestas. «Katari saan nüüd minna hea tundega.»

Soomer lisas, et hommikuse soojenduse ja võidusõidu vahel julges meeskond mootorrattal teha veel väga olulise muudatuse ning lühendada teljevahet. «Tundsin warm-up’is, et temperatuuri jahenedes sai ratas värske rehviga pidamist juurde, tagaosa ei tulnud sellega aga toime. Kuna tagasiside mootorrattalt on nii selge, julgesime sellise suure muudatuse veel enne võidusõitu teha,» selgitas Soomer.