Vägeva sõidu teinud Kangerti edu valem: lõhutud dogmad ja enese avastamine

«Ma ei tundnud end sõidu alguses väga hästi, aga poolel maal läks tunne oluliselt paremaks. Jooksikud olid juba ees ja mingil hetkel mõistsin, et võitlus käib poodiumi nimel. Aga mitte võidu nimel, sest Remi Cavagna oli lootusetult läinud. Ta on uus Jens Voigt,» tunnustas Kangert prantslast.

«Aga täitsin eesmärgi poodiumile jõuda. Eriliselt meeldiv on, et see tuli favoriitide grupiga sõites. Teised jäid jõuga maha. Külm ja märg ilm mulle sobib. Olen sellistes oludes varemgi tulemust teinud.»

Ta jätkas: «Hooaja eel muutsin paljut. Uue treeneriga ei kogunud ma pelgalt kilomeetreid, vaid reaalselt treenisin. Lõhkusin talvistel treeningutel mitmed dogmad. Talv ei saa vaid madala pulsiga kilomeetreid koguda. Olin terve talve Hispaanias Gironas, see võimaldas kogu aeg rattaga sõita. Juba praegu tunnen, et see on ära tasunud. Viimasel kümnel aastal olen endale pidevalt sisendanud, et kevadised võidusõidud pole minu jaoks. Kogusin vormi sõit-sõidult. Praegune olukord aga näitab, et ma alles hakkan ennast avastama.»