Eesti esivõimleja püstitas kodustel võistlustel rõngakavas isikliku rekordi

«Jään nädalavahetusega rahule, kuigi mõned vead tulid ka minul sisse,» rääkis Averina, kes võistles Tartus esimest korda. «Võistluse korraldus oli kõrgetasemeline, kõik toimis, nii et mälestus jääb väga hea,» lisas venelanna, kelle selle aasta suurim eesmärk on mõistagi väga hästi võistelda Tokyo olümpiamängudel. «Enne on muidugi vaja kindlustada koht Venemaa koondises ja terve püsida.»