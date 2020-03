Atalanta kordas Itaalia jalgpalliliigas AC Milani rekordit

Atalanta on tänavusel liigahooajal löönud viies mängus vähemalt viis väravat: kodus alistati 7:1 Udinese, kodus 5:0 AC Milan, kodus 5:0 Parma, võõrsil 7:0 Torino ja võõrsil 7:2 Lecce. Viimati suutis Itaalia kõrgliigas midagi sarnast korda saata AC Milan hooajal 1958/59. Ühtlasi tähistab see Serie A rekordit.

Kokku on Atalanta löönud käimasoleval hooajal 70 liigaväravat, edestades ses arvetuses teisel kohal olevat Torino Juventust kümne tabamusega. Atalanta paremad väravalööjad on sloveen Josip Ilicic (15), kolumblased Luis Muriel (13) ja Duvan Zapata (11), sakslane Robin Gosens (7) ning argentiinlane Alejandro Gomez (6).

Atalanta asub Serie A liigatabelis 48 punktiga neljandal kohal. Eespool on Rooma Lazio (62 punkti), Juventus (60) ja Milano Inter (54). Atalanta lähim jälitaja AS Roma on kogunud 45 punkti.