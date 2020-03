Saaremaa peatreener euromängude eel: Itaalia liiga on teine maailm, püüame anda endast kõik

«Mängijad on terved ja valmis. Credit24 meistriliiga veerandfinaalseeria Jelgavaga pole küll parim võimalik ettevalmistus euromängudeks, aga seda me muuta ei saa. Itaalia liigas mängiv Milano saab iganädalaselt väga kõrgel tasemel mängida ja see on teine maailm kui meil siin,» rääkis peatreener.

Ta lisas: «Olen realist – kui Milano näitab oma parimat esitust, läheb meil väga raskeks. Aga kui nad päris 100-protsendiliselt ei tegutse ja meie oleme oma parimal tasemel, siis on meil võimalik edule loota küll.»

2010. aastal asutatud Milano võrkpalliklubi pääses esmakordselt Itaalia kõrgliigasse hooajal 2014/15. Hetkel hoitakse Itaalia liigas viiendat positsiooni, möödunud hooajal saadi samuti viies koht.

Milano meeskond on väga hästi komplekteeritud, diagonaalründajaks on Eesti võrkpallisõpradele tuttav Hollandi koondise rünnakuliider Nimir Abdel-Aziz ja tema vahetusmeheks sakslane Linus Weber. Nurgaründajatest on lisaks itaallasele Fabricio Gironile palgatud mitmed leegionärid – Serbia koondislane Nemanja Petric, Prantsusmaa koondislane Trevor Clevenot ning teine prantslane Luka Basic. Temporündajateks on itaallastele Aimone Allettile ja Matteo Pianole lisaks toodud Sloveenia koondislane Jan Kozamernik ja Serbiat esindav Aleksandar Okolic. Meeskonna rünnakuid juhib peamiselt itaallane Riccardo Sbertoli.

Koroonaviiruse puhangu tõttu jäeti eelmisel nädalal Itaalias toimuma pidanud seeria avamäng ära ja klubid leppisid kokku, et mõlemad kohtumised toimuvad Kuerssaares. Mängud on kavas kolmapäeval ja neljapäeval.