Spordiarst koroonaviirusest: sportlastel pole paanikaks põhjust

Paljude Eesti olümpiasportlaste tervise eest vastutava dr. Mardna sõnul on keskmise inimese ja sportlase seisukohast vaadates hirm koroonaviiruse ees ülepaisutatud, sest enamikule inimestele pole see sugugi ohtlikum kui tavalisi külmetushaigusi põhjustav viirus, mida igaüks korra aastas võib põdeda, kirjutab Eesti Olümpiakomitee kodulehekülg .

«COVID-19 on ohtlik eeskätt nõrgestatud immuunsüsteemiga kroonilisi raskeid haigusi põdevatele inimestele ja vanuritele. Sportlased on teatavasti üldiselt keskmisest tugevama immuunsüsteemiga ja tõsist terviseriski COVID-19 sportlastele tõenäoliselt ei paku. Mingisuguseks paanikaks pole põhjust,» ütles dr. Mardna.

Ta märkis, et selliseid viirusi, mis võivad külmetushaigusi põhjustada, on ikka ja kogu aeg ringi liikumas. «On suuremaid puhanguid ja on väiksemaid, suviti ja sügaval talvel vähem. Kõige parem soovitus on järgida viiruste leviku kõrgajale omaseid igapäevaseid tavapäraseid hügieeninõudeid ja ettevaatusabinõusid: