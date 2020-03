Saksamaa tippklubi kutsus Eesti jalgpallitalendid testimisele

Mais 17. sünnipäeva tähistav Teeväli on andekas pallur, kes teenis mullu mänguaega ka Eesti meistriliigas. Väravaid ega tulemuslikke sööte poolkaitsja kirja ei saanud.

Teeväli ja Vetkal on varemgi koos välismaal testimas käinud. Näiteks olid nad paar nädalat tagasi Taanis Aalborgis, kus teenisid kunagi leiba legendaarsed Andres Oper ja Indrek Zelinski.

Schalke on kuulsusrikka ajalooga klubi, kes on seitsmekordne Saksamaa meister. Tõsi, viimane triumf pärineb juba 1958. aastast. Sel sajandil on aga kahel korral lõpetatud teisena.