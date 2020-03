Autospordiliit tahab Rally Estonia osas selgusele jõuda: mis on olukorra tegelik põhjus?

«Viimastel päevadel toimunud pressikonverentsil ja erinevates avaldustes meediaväljaannetele on korraldajad teavitanud avalikkust otsustest ralli ära jätta. Samas pole Eesti Autospordi Liidule ega autoralli alakomiteele vastavat esildist tehtud. Ralli korraldajate poolt tehtud avaldustest on jäänud kõlama, et olemas on kõik eeldused ralli edukaks läbiviimiseks, sealhulgas pikaajalised kokkulepped kõigi rahastajatega ja kõigi WRC-tiimide valmisolek osalemiseks. Põhimõttelise ja täitmata tingimusena on nimetatud Eesti Autospordi Liidu toetust ja koostöötahet.