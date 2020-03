Neljakordne olümpiavõitja pahandab: murdmaa- võiks laskesuusatamisest õppust võtta

See valmistas tippsuusatajatele meelehärmi. «Tegemist on häbiväärse olukorraga. Rahvusvaheline suusaliit (FIS) peab sellele reageerima,» ütles neljakordne olümpiavõitja Dario Cologna.

Samas mõistab Cologna suurepäraselt, et murdmaasuusatamine vajab rohkem aktiivseid riike. «Lahtis polnud muidugi Prantsusmaad ega USAd. Ma saan sellest aru, kuna igal nädalavahetusel võistlemine pole võimalik. Pärast hooaja algust on meil olnud vaid üks vaba nädalavahetus,» lisas ta.

Legendaarne šveitslane polnud ainus, keda Lahti teatesõit pahandas. Soomet esindanud Markus Vuorela sõnas, et murdmaasuusatamisele ei tehtud just kõige paremat reklaami. Temagi vaataks biatloni poole. «Neil on hea süsteem, mis toetab väiksemaid riike. Nad on hästi tegutsenud,» lausus ta.