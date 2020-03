Pealtvaataja surmaga lõppenud ralli korraldajad pääsesid kohtus puhta nahaga

Prokuröri esialgsel hinnangul oleks pidanud korraldajad teadma, et sellises kohas võib publikut olla, kuna tegemist oli selle kiiruskatse ühe kõige populaarsema jälgimiskohaga.

Naine sai autolt löögi vastu pead ning suri silmapilkselt. Mõni hetk enne saatuslikku kokkupõrget hoidis ta käes väikest last, kuid kui oli näha, et auto on kontrolli kaotanud, õnnestus lapse isal võsuke enda kätte võtta.