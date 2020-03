Cologna pakkus Niskanenile sõjaplaani, kuidas üheskoos Vene ja Norra suusatajad alistada

Iltalehti küsis Cologna pakkumise kohta kommentaari ka Niskanenilt, kelle hinnangul on tegu väärt plaaniga. Tõsi, nelja silma all pole mehed seda veel arutanud. «Tema jutus on iva. Dario on alati Soome teretulnud. Ma tean teda hästi. Suviti teeme rullsuuskadel koos trenni,» rääkis Pyeongchangi olümpiamaratoni võitja Niskanen.