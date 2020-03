Ferrari on valmis tänavuse aasta korstnasse kirjutama

Itaalia meeskond tunnistas juba hooajaeelsete Barcelona testide ajal, et jääb aasta alguses peamisest konkurendist Mercedesest kiires poolest maha. Et seda vahet vähendada, on Ferrari teinud tööd nii mootori kui aerodünaamika kallal.

Samal ajal murravad nii Ferrari kui teised meeskonnad pead, kuidas jaotada tasakaal tänavuse ja järgmise aasta auto arendamise vahel.

Ferrari meeskonna pealiku Mattia Binotto sõnul on praegu meeskonna fookus tänavusel autol, kuid mõne etapi järel võib olukord muutuda.

«Kui palju mõjutab meie 2020. aasta auto puudujääkide likvideerimine 2021. aasta projekti? See on hea küsimus. Usun, et niivõrd hooaja alguses ei saa me kogu hooaja pealt kompromissi teha,» vahendab Autosport Binotto sõnu.