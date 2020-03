Blogi ja galerii ⟩ Saaremaa näitas Itaalia tippklubile hambaid, ent langes konkurentsist

Saaremaa nurgaründaja Keith Puparti sõnul läheb meeskond kordusmängus võitlema ning loodetavasti jõutakse ka geimivõiduni. «Usun, et need kolm geimi meid täitsa ära ei tapnud, tuleme kindlasti jälle võitlema ja jätame kõik siia väljakule, mis jätta on. Arvan, et eesmärgiks võiks olla esialgu see geimivõit kuidagimoodi kätte saada,» ütles Pupart.