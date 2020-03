Sportlased pandi koroonaviiruse hirmus sundkarantiini

Esialgu pandi kõik asjaosalised, kelle hulka kuulusid näiteks ka Chris Froome ja Adam Yates, ööpäevaks karantiini, et kohalikud tervishoiutöötajad jõuaksid neid testida. Suurem osa meeskondi on praeguseks Araabia Ühendemireetidest lahkunud, kuid neli meeskonda (Cofidis, Groupama-FDJ, Team UAE ja Gazprom) istuvad endiselt karantiinis.

Cofidise presidendi Thierry Vittu sõnul hoitakse neid seal vastu tahtmist ning kõiki koheldakse kui nakatunuid. «Minu hinnangul pole see olukord päris normaalne. Meid hoitakse siin vastu meie tahtmist. Me isegi ei tea, kui kaua,» sõnas ta. «Kui me kedagi hotellikoridoris näeme, siis ta jookseb kohe minema. Meid koheldakse kui nakatunuid. Meie tubasid pole juba viis päeva koristatud.»

Meiega võisid kokku puutuda kõik siin hotellis viibijad, kuid ülejäänud meeskonnad on ammu Ühendemiraatidest lahkunud. Tuleb nentida, et see pole väga läbi mõeldud protsess. Kuna ligemale 600 potentsiaalset nakatunut on juba üle maailma laiali.»