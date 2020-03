Eesti sai kahe golfi tiitlivõistluse korraldamise õigused

Meeste B-divisjoni meeskondlik EM on korra Eestis toimunud. 2007. aastal võitis Niitväljal Eesti, individuaalselt oli parim Mark Suursalu, kes nüüd kaon peatreeneri rollis.

EGCC on varasemalt korraldanud neli EM-i. 2012 võõrustati Mid-Amateur Championshipi, aasta hiljem Senior Champonship’i, 2014 naiste ning 2016. meeste individuaalseid Euroopa meistrivõistlusi.

Eesti Golfi Liidu presidendi Erki Möldri sõnul on korraldusõige saamine märkimisväärne: «Konkurents võistluste korraldamiseks on suur, mistõttu tuleb EGA otsust võtta tunnustusena Eesti golfile ning varasematele korraldajatele. Kahel aastal järjest avaneb meie edukamatel võimalus mõõtu võtta Euroopa parematega oma koduväljakul. Loodan, et koduseinte ja -publiku toel näitame häid sportlikke tulemusi.»