Korraks lootust andnud kitsi ilmataat tõmbas järjekordsele Eesti suusamaratonile kriipsu peale

Tänavune talv on olnud soe ja vihmane. Hoolimata eelmisel nädalal maha sadanud lumest otsustas Hanja maratoni korraldusmeeskond, et sel aastal pole üritust soojade ilmade ja lumepuuduse tõttu võimalik korraldada, seisab pressiteates.

«Kuigi eelmise nädala lõpus Haanjas maha sadanud lumekiht andis lootust, et maraton toimub, siis selle nädala ilm on suusasõpradele kahjuks vastu töötanud ning suusaradadelt lume sulatanud. Pole midagi teha, tuleb tõele näkku vaadata: sel aastal jääb Haanja suusamaraton pidamata,» ütles peakorraldaja Aare Eiche.

Estoloppeti sarjas on ära jäänud mitu etappi, toimus vaid eelmise nädala Tallinna maraton. «Ilmataat on sel aastal talveilmadega kohe eriti kitsi. Nüüd jääb veel loota imet, et Viru ja Alutaguse maraton toimuksid ning Estoloppeti hooaeg läheks arvesse. Sarja punktiarvestus peetakse vähemalt kolme võitluste toimumisel,» teatas Estoloppeti sarja vedaja Raivar Vaher.