Andrus Veerpalule jääb mainekas autasu alles

Holmenkolleni medal on kõige prestiižikam Norras talisportlastele jagatav autasu, mille teenimiseks ei pea aga olema viikingite järeltulijate maalt. Esimest korda anti see välja juba 1895. aastal ning aja möödudes on selle saanud nii murdmaasuusatajad, kahevõistlejad, suusahüppajad, mäesuusatajad kui ka laskesuusatajad.