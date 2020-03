Kläbo pikendas imelist seeriat ning jahib MK-sarja rekordit

Venelane oli viimases sõidus laias laastus võimetu ega suutnud Norra ülevõimu murda. Finaalis jäi ta eelviimaseks, kaotades alistamatuks jäänud Kläbole kaks sekundit. Võitja on nüüd parim olnud 16 järjestikusel individuaalsprindil, kus ta osalenud on. Tegemist oli tema 14 triumfiga vabatehnikasprindis, millega ta pikendas enda nimele kuulunud tippmarki.

Sealjuures jõudis Kläbo Drammenis 30. korda individuaalsprindis MK-sarjas poodiumile. Temaga samal pulgal on kaasmaalane Tor Arne Hetland ning neid edestab vaid 32 kohaga esikolmikus Ola Vigen Hattestad. On vaid aja küsimus, millal see tippmark Kläbo kätte läheb.