Ametlik: koroonaviirus jätab Itaalia spordi pealtvaatajateta

Viimaste andmete järgi on üle maailma koroonaviirusesse nakatunud 93 164 inimest, kellest lõviosa on pärit Hiinast - 80 422 inimest. Itaalia on selles arvestuses 2502ga kolmas. Koroonaviiruse tõttu on Saapamaal surnud 80 inimest.