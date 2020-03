Peaminister Ratas teeb Rally Estonia toimumise nimel kulisside taga tööd

«Stopp! Miks te ütlete, et ei toimu? Mul ei ole küll mingisuguseid uudiseid, aga töötan kulisside taga, et aidata selle toimumisele kaasa. Ametlik seisukoht on täna, et ralli ei toimu. Mul on sellest väga kahju, aga pastakat ei saa enne nurka visata kui asi on 100 protsenti kindel. Vaadake kui oluline majandus-, kultuuri- ja Eesti promomise sündmus see on,» lausus Ratas.