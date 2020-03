WRC-sarja liider ammutab indu Tänakust: ta näitas, et Mehhikos saab ka Toyotaga kiiresti sõita

Toyotaga kihutav waleslane tunnistas nädal enne Mehhiko etappi, et tal pole olnud aega oma liidrikohale mõelda ning rusikaga vastu rinda taguda on veel ilmselgelt vara.

«Kõrvalt vaadates võib tunduda, et Rootsi ja Mehhiko ralli vahel (neli nädalat - toim) on väga pikk aeg, kuid tegelikult läheb see lennates,» ütles Evans DirtFishile. «Eelmisel nädalal käisime Hispaanias testimas, lisades juurde reisimine, siis kulus juba neli päeva. Pärast raja läbimist tuleb kõik videost üle vaadata ja märkmeid teha. Nii aeg lähebki.»

Mehhiko on kalendris esimene kruusaralli, kuid võistluse teeb spetsiifiliseks tõik, et võistlus toimub mägedes. Evans tunnistab, et olud on nõudlikud, kuid kõva treening ja varasemad kogemused tulevad talle kindlasti kasuks. Tõsi, Toyotadel on eelnevalt hõredamas õhus tekkinud tehnilisi probleeme.

«Usun, et oleme tiimiga neist hädadest jagu saanud. Ott Tänak näitas eelmisel aastal, et Yarisega saab ka seal kiiresti sõita. Teine koht on selle ehe tunnistus,» sõnas Evans.

Tuleva nädala võitlusel on 31-aastane piloot uues olukorras, sest kunagi varem pole ta pidanud konkurentidele teed puhastama. Kas vihmasadu on Evansi ainus lootus kõrgete kohtade eest võidelda?

«Päris nii ei tahaks öelda, aga kindlasti tõstaks see mu võimalusi märkimisväärselt,» vastas ta. «Vihma võib alati sadama hakata, aga pigem on tõenäosus väike.»

Kokkuvõttes ütleb Evans, et MM-sarja liidriks tõusmine pole tema elu eriti muutnud. Meedia tunneb tema vastu varasemast suuremat huvi, ent sellega asi ka piirdub.