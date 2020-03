Veerpalule au ja kuulsust toonud murdmaasuusatamise «Mona Lisat» ähvardab oht

Probleemi tuum on lihtne. Seal võistleb liiga vähe sportlasi, kelle hulgas on liiga palju norralasi. Näiteks mullu olid 45 startijast tervelt 15 kohalikud, kuid praeguste plaanide kohaselt on järgmisel hooajal võistlus MK-kalendris. Tulevik on aga lahtine.

Endine Soome parim meessuusataja Sami Jauhojärvi märkis, et FISil tuleb enne sääraste võistluste välja viskamist peeglisse vaadata - hooaeg on väga tihe ning on ju igati loogiline, et mõnel võistlusel on tavapärasest vähem osalejaid.

Kuuekordne olümpiapronks Harri Kirvesniemi pole samuti FISi mõttega nõus. «Kui «Mona Lisa» maal kuulub Louvre'ile, siis 50 km maraton on Holmenkolleni oma,» ütles soomlane tabavalt.

Kaks korda Holmenkollenis võidutsenud rootslane Anders Södergren leiab, et ehkki me elame muutuvas maailmas, võiksid mõned traditsioonid siiski paika jääda. «Samas usun, et norralased ei anna võitluseta alla.»