Grete Gaim avameelselt ränkraskest menstruatsioonist: günekoloog mainis, et võib-olla lahendaks sünnitamine mu mure

Postimees avaldab Gaimi postituse sisuliselt täismahus, kuid tõlgitud kujul, sest see ilmus inglise keeles.

«Olen varem avameelselt rääkinud oma söömishäiretest, kuid ma pole kunagi arutanud põhjusi, miks pole kõik võistlused edukad, ehkki olen treeningutel endast maksimumi andnud ja üritan iga ärkveloldud sekundiga lahti mõtestada, mida saaksin teha, et parem olla.

Teema, millest spordimaailmas kunagi ei räägita, on menstruaaltsükkel. See on nagu tabu ning pole teema, mida ajakirjandus avaldaks. 26-aastase naisena ei häbene ma enam rääkida millestki, mis on osa naiste igapäevaelust.

Tahan rääkida oma loo, et tõsta teema kohta teadlikkust. Samuti tahaksin, et teised inimesed teaksid, kuidas naissportlased peavad ületama veidi rohkem takistusi kui mehed, kui räägime sellest, kuidas nende keha töötab.

Hormoonide tasakaalutus ja muutumine võivad põhjustada palju valu ja raskusi, mis puudutab menstruaaltsüklit. See võib olla väga raske, kui oled sportlane.

Minu lugu on järgnev. Olen oma menstruatsiooniga olnud raskustes alates ajast, mil see algas ning olukord on iga aastaga läinud halvemaks. Võib-olla on süüdi pidev stress, mida minu keha treeningute tõttu tunneb. Samas võib põhjus peituda mujalgi – ma ei tea seda siiamaani täpselt.

Olen kuulnud, et igapäevane liigutamine ja sportimine peaks menstruatsioonivalu vähendama, kuid minu kogemus seda ei kinnita. Olen käinud nii paljude erinevate arstide juures, kuid mulle pole veel diagnoosi pandud. Sümptomid on sarnased endometrioosiga, mis on naiste puhul üsna sage diagnoos.

Minu menstruatsioon algas, kui olin 13-aastane ning start polnud meeldiv. Valu oli nii tugev, et oksendasin ning mul oleks justkui palavik olnud. Aastate möödudes jäi olukord laias laastus samaks.

Ühe võistluse ajal, kui olin umbes 15-,16-aastane, mäletan selgelt, kuidas olin minemas sprinti sõitma, kuid ei suutnud lume pealt püsti tõusta. Tahtsin vaid oksendada ja kõhukrampidest lahti saada.

Teisel korral olin treeningult koju liikumas, kui mind tabasid väga tugevad kõhukrambid. Valu oli nii tugev, et jõudsin vaevu oma korterisse. Lebasin põrandal, üritades kõhtu masseerida ning samal ajal nutsin ja karjusin. Helistasin oma parimale sõbrale, kes aitas mul rahuneda. Olin valmis kiirabi kutsuma.

Kui minu söömishäired algasid, jäi menstruatsioon paariks aastaks järele ning hiljem jätkus see nagu yo-yo – harjusin ära, et millalgi see esineb ja millalgi mitte. Aga kui menstruatsioon mind tabas, tuli see koos talumatu valu ja kõhukrampidega.

Alustasin rasestumisvastaste tablettide võtmist, et menstruatsiooni kontrolli all hoida. Proovisin erinevaid ravimeid, kuniks leidsin selle õige. Peatselt lõpetati aga selle müük Eestis.