Järelvaadatav ⟩ Klavan ja Cagliari lõpetasid pika võiduta seeria, eestlaselt täismäng

Väravavõimalusi jagunes mõlemale poole, kuid lisaminutitel tõmbas pikema õlekõrre Cagliari, kui Giovanni Simeone realiseeris Joao Pedro söödu. Klavan tegi kaasa täismängu, Tunjov jäi varumeeste pingile.

Serie A liigatabel:

Enne mängu:

Kunagi varem pole olnud võimalik, et Euroopa tippseltskonda kuuluvas Itaalia kõrgliigas lähevad vastamisi kaks eestlast. Tõsi, Klavan ei saanud eelmises voorus platsile, Tunjov pääses vahetusest vutimurule alles 89. minutil.

Liigatabelit vaadates on favoriit selge. Kui 11. kohta hoidval Cagliaril on koos 32 punkti, siis 18 silma kogunud SPAL on praegu eelviimane ning kukub ilmselt esiliigasse.

Tõele au andes on hetkevormi poolest SPAL aga paremas seisus, kuna nemad alistasid möödunud voorus 1:0 Cagliarist neli punkti eespool oleva Parma, aga Cagliari jäi 1:2 alla Veronale, sealjuures mängiti üle poole tunni enamuses.

Võit SPALi üle oleks Cagliari hingele väga vajalik palsam, kuna Sardiinia saare klubi pole võidurõõmu tundnud viimases 13 ametlikus kohtumises - neil on kirjas neli viiki ja üheksa kaotust.

Kehva hoo üheks põhjuseks on suutmatus ohjata vastaste ründajaid, millele annab tunnistust ka fakt, et Cagliari viimasest 13 kohtumisest üheksas on löödud vähemalt kolm väravat.