Tommi Mäkinen esitas oma versiooni, kuidas WRC-autod rohelisemaks muuta

Soome väljaanne Iltalehti palus Toyota tiimipealikul, neljakordsel maailmameistril Tommi Mäkinenil arutleda, millised reeglid kehtiksid WRC-autodele, kui need oleksid tema otsustada.

«Kasutaksin e-turbot ehk turbo töötaks tänu elektrimootorile. Seejärel vaataksin kütuse poole, mis oleksid süsinikdioksiidi heitkoguste suhtes neutraalne. See oleks võrdlemisi roheline suund,» kostis soomlane.

Millised uued reeglid täpselt on, pole praegu teada. Mäkinen on olnud Rahvusvahelise autoliidu FIA suhtes kriitiline, kuna uue auto ehitamine nõuab palju aega ja vahendeid ning mida kauem regulatsioone ootama peab, seda keerulisem tiimidel on.