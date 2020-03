Flora alustas liigahooaega võiduga, aga kaotas Konstantin Vassiljevi

«Kaotus on kaotus. Väga kurb, et kaotasime, aga tekitasime päris palju momente,» lausus Legioni peatreener Deniss Belov mängujärgses intervjuus Soccernet.ee-le. «Ründefaasis jäi meil natuke puudu ning õnn ei olnud meie poolel. Õnnetu omavärav esimesel poolajal muutis meid ebakindlaks, aga näitasime iseloomu ja päris head mängu. Flora on Flora ja kvaliteeti on palju.»