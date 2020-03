Avo Keel: hooaeg on läinud oodatust kehvemini, lootsime ikka nelja hulka pääseda

Kuigi Jekapils on korralik meeskond, Keel neile suurt edu poolfinaalis Saaremaa vastu ei prognoosi. «Jekapilsi seis ei ole üldse kehv, sain seda omal nahal tunda. Aga Saaremaa on favoriit. Arvan, et saarlaste esimene trump nende vastu on palling. Servi vastuvõtul on nad haavatavad ja Saaremaa blokk on hoopis teisest puust kui meie oma. Kui lätlastel on vastuvõtt käes ja nad saavad rohkem tempost mängida, võib mänguks minna,» analüüsis Keel.