Taimsoo vihjas, kes võivad kuuluda olümpiapiletit püüdvasse neljapaati

«Esialgne indikatsioon treeneri (soomlase Veikko Sinisalo – toim) poolt on olnud see, et kindlad mehed neljapaadis on Allar Raja, Tõnu Endrekson ja eessõudjana mina ning siis neljanda mehe vahel käib hetkel valikuprotsess,» sõnas Taimsoo.