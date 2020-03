Indrek Reinbok: Jõesaar noppis mõnegi lauapalli, mis oli peaaegu vastaste oma

Mõlema meeskonna visketabavus jäi alla 40 protsendi, rohkem paistsid ettevalmistamata visetega silma võõrustajad. Reinbok möönis, et võitlust oli mängus rohkem kui kvaliteeti. «Teadsime, et ei pruugi tulla ilus mäng, kuid peamine oli võit kätte saada. Astana ridadesse kuuluvad rünnakul domineerivad välismängijad ja neid tuli neutraliseerida nii hästi kui võimalik. Suures plaanis saime sellega hakkama,» leidis Kalevi abitreener.

Astana suudeti tema enda kodus hoida vähem kui 80 punkti peal ja see on hea näitaja. Reinbok: «Nad mängivadki nii, et võtavad sageli vastu kiireid otsuseid ja tulistavad igast asendist. Kui vise läheb, on neid raske pidurdada. Meie tänane ülesanne oli nende rünnakut kontrollida, sundida neid ebamugavatele lahendustele.»