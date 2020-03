Tippliigas 15 väravat visanud 48-aastane hokilegend mõlgutab suurest spordist loobumise mõtteid

Ehk on niisuguste näitajate korral liiga vara mõelda karjääri lõpetamisele? Ikkagi 15 väravat ja 14 tulemuslikku söötu? Kuid probleem seisneb selles, et Kladno meeskond, mille omanikuks Jagr ise on, langeb pärast äsjast 2:6 kaotust Litvinovile Tšehhi kõrgliigast - kuhu aasta tagasi tõusti - välja.

«Meil oli võimalus võidelda, kuid kahjuks me ei kasutanud seda. Ma ei osanud arvata, et osalen 48-aastasena niisuguses võtmemängus. Mul on suur vastutus klubi, fännide ja sponsorite ees, pean tegema oma tööd. Kui mängid play-off'i seitsmendas matšis ja kaotad, saad võimaluse aasta hiljem asju parandada. Praegusel juhul niisugust võimalust pole,» rääkis Jagr portaalile hokej.cz.