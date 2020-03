Tallinn pälvis taas MMi korraldamise õiguse

«Eesti Kabeliit on tiitlivõistluste korraldajana suutnud rahvusvahelises konkurentsis väga hästi läbi lüüa – viimase seitsmeteistkümne aasta jooksul on peaaegu igal aastal toimunud Tallinnas vähemalt üks tiitliturniir, kokku 15 EMi või MMi,» märkis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart pressiteate vahendusel.

«Tallinna jaoks on väga oluline, et siin toimuvad rahvusvahelised tiitlivõistlused, mis toovad Eestile tuntust mitte ainult turismi sihtkohana, vaid ka maailma spordiareenina, mis on ühtviisi atraktiivne kõigile spordialadele. Eesti kabe on eeskuju,» lisas Kõlvart.