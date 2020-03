Eesti võrkpallurid välismaal: Miilenilt 29 punkti, Venno ja Peit samuti resultatiivsed

Rumeenias alustas play-offe (kuus paremat mängivad kodus-võõrsil süsteemis läbi, põhiturniiri punktid võetakse kaasa) võidukalt Kristo Kollo tööandja Galati Arcada, kui 3:1 (23:25, 25:17, 25:20, 25:21) oldi üle Buzau Gloriast, vahendab Volley.ee. Kollo taastub vigastusest ja sekkus neljandas geimis ning panustas 2 punkti (+2). Galati on 50 punktiga liidrikohal.

Nii Šveitsis kui Belgias jätkuvad play-offid sel ja järgmisel nädalal. Taavi Nõmmistu ja Näfelsi Biogas mängivad Šveitsis kohtadele 5.-8., Belgias jätkavad Markkus Keel (Aalsti Lindemans) ning Andri Aganits ja Renee Teppan (Maaseiki Greenyard) tiitli nimel võitlemist nn võitjate alagrupis, kuhu lisaks kuuluvad Roeselare Knack ja Acheli Tectum. Belgia naiste meistriliigas sai Hanna Pajula tööandja Michelbeke Saturnus kirja 0:3 (22:25, 15:25, 22:25) kaotuse Lendeledelt. Tabelis on Michelbeke 20 punktiga seitsmendal real.

Soome naiste meistriliigas lõppes põhiturniir, kus Anu Ennoki ja Nette Peidi koduklubi Salo LP Viesti sai viienda koha 50 punktiga. Viimati saadi 2:3 (25:19, 23:25, 25:19, 23:25, 15:17) kaotus LP Vampulalt, Peidilt 24 punkti (+10), Ennok lisas 14 punkti (+5). Veerandfinaalis on Salo vastaseks viimane vastane LP Vampula. Meeste meistriliigas jääb põhiturniiri lõpuni üks voor. Peatreener Oliver Lüütsepa ja temporündaja Mart Naabri koduklubi Akaa Volley sai eelmisel nädalal kaks võitu. 3:0 (25:12, 25:14, 25:11) oldi paremad Team Lakkapääst, Naabrilt 7 punkti (+3). Nädala teises kohtumises alistati tulemusega 3:1 (25:22, 22:25, 25:16, 25:21) Kokkola Tiikerit, Naaber panustas 6 silma (+5). Tabelis ollakse 70 punktiga neljandad.

Prantsusmaa meeste meistriliigas on põhiturniiri lõpuni kaks vooru. Eelmisel nädalal sai eestlastest võidurõõmu maitsta vaid Ardo Kreek, kelle 8 punkti (+6) aitasid Pariisi Volley 3:1 (25:11, 15:25, 25:16, 25:22) võidule Nice´i üle. Timo Tammemaa tööandja Tours kaotas aga 2:3 (25:21, 25:19, 23:25, 19:25, 13:15) Poitiers´le, Tammemaalt 14 punkti (+11). Hindrek Pulk ja Chaumont pidid tunnistama Tourcoing´ 3:2 (25:27, 17:25, 25:19, 25:23, 15:12) paremust, Pulk sekkus hetkeks ja statisikasse midagi kirja ei saanud. Nii Tours kui Chaumont on koha kaheksa seas ehk play-offis kindlustanud - Tours on 49 punktiga liider, Chaumont 43 punktiga neljas. Pariis jahib kohta veerandfinaalis, hetkel ollakse 33 punktiga üheksandal kohal ja jäädakse punkti kaugusele kaheksandast positsioonist. Meeste esiliigas kaotasid Kevin Saar ja Saint-Quentin 1:3 (14:25, 25:17, 27:29, 21:25) Mendele, Saarelt 6 punkti (-1). Tabelis ollakse kaks vooru enne põhiturniiri lõppu 26 punktiga neljandad.