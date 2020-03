Vanaisa jahib Egiptuse vutiväljakutel Guinnessi rekordit

Selleks, et tippmark muutuks ametlikuks, tuleb tal kirja saada kaks täismängu. Esimese neist sai ta vöö vahele juba sel nädalavahetusel, kui rassis Egiptuse kolmandas liigas 6. oktoobri nime kandva võistkonna ridades poolteist tundi.

«Olen vanim jalgpallur, kes kunagi värava kirja saanud,» kuulutas ta pärast matši. «See on midagi, millest ei osanud unistadagi. Olin niigi hädas väikese vigastusega ja palvetasin, et suudaksin vaid 90 minutit lõpuni mängida.» Rekordiks tuleb tal nüüd kirja saada ka teine mäng, mis peaks esialgse plaani järgi toimuma 21. märtsil.

Miks aga Kairos paiknev 6. oktoobri klubi säärase trikiga nõus oli? Lihtne – see on hea turundustrikk. «See on väga hea, kui Egiptus jõuab millegagi Guinnessi rekordiraamatusse,» sõnas meeskonna treener Ahmed Abdel Ghany.