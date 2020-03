Ootamatult Prantsusmaale siirdunud Eesti võrkpallur mängib eurosarja poolfinaalis

When I arrived on Naxos island in September, I couldn’t have imagined that my first year in Greece would be so amazing. 🇬🇷I was surrounded with the most kind and friendly people I’ve ever met and I never felt homesick or sad. ♥️As we didn’t achieve our goal to go to the semifinals of Greek league and Greek Cup due to many injuries, a new opportunity came to me - to go play in one of the best teams in France. Mixed feelings saying goodbye to my beautiful girls this morning but I'm also super excited about playing in France again😍🇫🇷 Efharisto, Pannaxiakos! Bonjour, Beziers! 🤩🏐 Mitmete vigastuste tõttu ei õnnestunud meil täita oma eesmärke jõuda Kreeka liigas poolfinaali ning Kreeka karika Final Fouri. Kuid nagu ikka, pole halba ilma heata ja nii tuli minuni uus ja huvitav võimalus astuda võrkpallimaastikul samm edasi ning minna mängima Prantsusmaa kõrgliiga ühte paremasse klubisse Beziersi. 🏐 Minu hooaeg Kreekas oli parem kui ma oskasin oodata, sest mu ümber olid tõesti ülitoredad, avatud ja toetavad inimesed - tiimikad, treenerid, staff. Raske oli täna hommikul tüdrukutega hüvasti jätta, aga ma lahkusin rahuliku südamega, sest teadsin, et nad on 100% toetavad mu otsuse osas. ♥️Efharisto, Pannaxiakos! 🇬🇷Bonjour, Beziers! 🇫🇷🤩 #gossip

