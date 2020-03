Evans astus Ogier’ kaitseks välja: te räägite mõttetut juttu

Ralliportaal DirtFish küsis Evansi kommentaari seoses tema Toyota tiimikaaslase Ogier’ «kehva» hooaja alguse kohta. «See on rumal küsimus. Jutud Sebi viimaste aastate halvimast hooaja algusest on täielik mõttetus,» ütles Evans.

MM-sarja punktiseis on pärast kahte etappi järgnev: 1. Evans 42 punkti, 2. Thierry Neuville 42, 3. Ogier 37.

«Ega ta ei ole kuuekordne maailmameister juhuslikult. Ta on MM-sarjas kolmas, jäädes esikohast viie punkti kaugusele ja inimesed arvavad, et midagi on valesti. Mitte midagi ei ole valesti,» rääkis Evans.

Sisuliselt on Evansi jutt muidugi õige. WRC hooaeg on alles stardisirgel ning Ogier’ seis pole teps mitte paha. Samas on prantslane aastatel 2012-2019 alati esimese kahe etapi jooksul võidu kirja saanud.