Koroonaviiruse terror: enamik alaliite palub suvise jalgpalli EMi ärajätmist

Esimest korda on jalgpalli suurvõistlus planeeritud mitmesse eri riiki, alagrupiturniiri peaks võõrustama koguni 12 linna. Tuttosporti andmetel on nüüdseks enamik alaliite pöördunud Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) poole, et tänavust EMi mitte pidada.

Soovi peamine ajend on tõik, et nii mõnedki kodused meistrivõistlused jäävad koroonaviiruse tõttu pausile. Seega tahetakse haiguse vaibudes mängudega jätkata, ent paljud matšid tuleks tõenäoliselt pidada suvel, mil EM juba käiks.

UEFA president Aleksander Ceferin tõdes, et võistluse ärajätmine tekitaks palju segadust, ent olukorda hinnates on see vägagi tõenäoline. Palju raha lendaks küll tuulde, kuid kõige olulisem on inimeste tervis. Samuti pole mõeldav, et turniir peetaks pealtvaatajateta.