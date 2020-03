Toyotat tabas Mehhiko ralli eel valus tagasilöök

Tiimipealik Tommi Mäkinen ütles kodumaa meediale, et nad soovisid Yarise masinat veidi putitada. Vajalikud muutused pidanuks toimuma juba eelmisel kuul peetud Rootsi ralli eel, ent Rahvusvahelise autoliidu (FIA) asjapulgad ei saanud Euroopas möllanud tormide tõttu õigel ajal lennukiga kohale. Uus võimalus auto kallal muudatusi teha, ja need ka võistluses rakendada, avaneb alles pärast Mehhiko etappi.

«Arvestasime uuendustega juba Mehhiko võidukihutamiseks. See olnuks väga oluline lüke, sest meil on sel rallil varasemaltki kõrguste tõttu probleeme esinenud,» ütles Mäkinen Soome meediale. «See on küll üsna väike detail, kuid aidanuks meid palju nii sel nädalal kui ka tulevikus. Väga kahju, et nii läks.»