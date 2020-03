Euroopa korvpalli tippsarjade juhid ajavad oma jonni, publikuta mängivad suurklubid kaotavad miljoneid

Teravalt võttis sõna Bologna Virtuse tegevdirektor Luca Baraldi. Tema võistkond jõudis EuroCupil (Euroliiga haldab ka seda sarja) kaheksa parema hulka, ent edasine plaan on koroonaviiruse tõttu üsna segane.

Baraldi tõdes, et selline olukord pole neile sugugi meeltmööda. Ta arvutas, et ühe kohtumisega läheb pealtvaatajate puudumisel kaotsi umbes 150 000 eurot ehk hooaja lõpuga võib summa kasvada kolme-nelja miljonini. Lisaks muule tekitab suurt miinust tõik, et eelnevalt pileti ostnutele tuleb tasu kompenseerida.