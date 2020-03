Ott Tänak: MM-kalendri välistel rallidel ei ole kindlasti lihtne osaleda

Hyundai meeskonna tiimipealik Andrea Adamo on välja öelnud, et tema meeskond võtab sel aastal osa ka paljudest MM-kalendri välistest rallidest. Tänaku sõnul ei ole see teps mitte kerge väljakutse. «Kalendrivälistel rallidel osalemine ei ole kindlasti lihtne, aga hetkel ei ole meil muud valikut. Aga usun, et see näitab meie meeskonna töötahet ja seda, et oleme valmis tegema kõike, et areneda ja veel paremaks saada,» selgitas Tänak.