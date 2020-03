Tiimikaaslase ja konkurendi vigastus võib Sorgale anda võimaluse särada

FC Florast lombi taha siirdunud ründaja luhtas küll kaks korralikku võimalust, ent Unitedi peatreener Ben Olsen jagas Washington Posti vahendusel meie mehele kiitust. «Ta oli väga energiline ning suutis palli ees hoida. Samas on paar elementi, kus sooviksin temalt paremat esitust.»

Sorga leivaisa on idakonverentsis 13 meeskonna konkurentsis kolme punktiga kuuendal kohal, mis viiks nad põhihooaja lõppedes play-off'i. Samas tuleb toonitada, et hooaeg on alles väga noor.