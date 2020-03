Koroonaviirus viskab kaikaid Eesti klubi kodaratesse

Homme pidanuks meeskond joonel olema Istarsko Proljeci mitmepäevasõidul, aga korraldajad teatasid viimasel tunnil, et võistlus jääb koroonaviiruse kartuses ära.

Meeskonna juhtidele on see korralik peavalu. Valmistumine, rahaline panustamine, sportlike eesmärkide püüdmine – kõik jookseb liiva, vahendab BalticChainCycling.com.

«Reisid on pika aja peale ette planeeritud, lennukipiletid ostetud, majutused broneeritud ja osaliselt tasutud, mida ei saa täies mahus tagasi. Sellised tagasilöögid murendavad koheselt meeskonna eelarvesse augu. Raha kulub, aga võistelda ei saa ja hiljem läheb asendusvõistluste leidmine tihtipeale palju kallimaks. Sõitjatel on ka moraalselt keeruline toime tulla, kui millegi nimel on ära tehtud meeletu töö, aga realiseerida seda ei saa,» kõneles klubi mänedžer Rene Mandri murelikul toonil.

«Samas saan aru ja olen ka ratturitele öelnud: see pole maailma lõpp. Asjad võivad kordades hullemaks minna, kui teadmine, et võib-olla paar kuud ei saa võistelda. Näha on, et koroonaviiruse paanika tuules saab kõva löögi ka majandus ning tavaliselt on tippsport üks esimesi valdkondi, millele majanduse tagasilöögid tugevalt mõju avaldavad,» lisas Mandri.

Juba on teada, et ära jääb ka järgmine Eesti profitiimi võistluskalendrisse kuulunud jõuproov: prantslased on tühistanud 23. märtsil startima pidanud Normandia velotuuri.